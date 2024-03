Langes Warten auf Betriebserlaubnis in Issum Strom von schwimmender Solaranlage ein Jahr lang nicht genutzt

Niederrhein · Die Firma Holemans hat auf dem See am Kieswerk Hochfeld in Issum eine schwimmende Photovoltaik-Anlage installiert. Das ist schon lange her, erst jetzt kann die Energie fließen, weil es lange bis zur Betriebserlaubnis dauerte.

06.03.2024 , 16:00 Uhr

Holemans hat auf dem See in Issum eine schwimmende Solaranlage errichtet. Foto: Holemans