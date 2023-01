Baumaßnahme in Issum Straße Am Tapp wird im nächsten Jahr saniert

Im nächsten Jahr soll die Straße Am Tapp in Issum ausgebaut und saniert werden. Im Bauausschuss wurden am Donnerstag die Entwurfsplanung für den Endausbau, die Straßenbeleuchtung und die Erneuerung von Schmutz- und Regenwasserkanal sowie der Wasserleitung vorgestellt. Mit der Planung und Ausschreibung wurde das Ingenieurbüro Jansen aus Wachtendonk beauftragt. Jo-Hagen Degemann vom Ingenieurbüro stellte in der Sitzung die Entwurfsplanung vor.