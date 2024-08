Unternehmen in Issum Bei Ophardt Hygiene sind die neuen Auszubildenden gestartet

Neben den etablierten Ausbildungsberufen Industriekaufmann/-frau und Fachkraft für Lagerlogistik bildet Ophardt Hygiene in diesem Jahr auch erstmals einen Elektroniker für Betriebstechnik aus. Zum Start in die Ausbildung organisierte die Personalabteilung von Ophardt eine spannende Schnitzeljagd, durch die das Quartett das Unternehmen, die einzelnen Fachabteilungen und die Menschen bei Ophardt kennenlernten. Jedem Auszubildenden steht während der gesamten Ausbildungsdauer ein Ausbilder zur Seite, der sowohl aus fachlicher als auch aus persönlicher Sicht unterstützend zur Seite steht. „Wir freuen uns, gleich vier neue Auszubildende bei uns in Issum zu begrüßen und sie bei ihrem Einstieg in die Arbeitswelt über die nächsten Jahre begleiten zu dürfen“, erklärt Eva Maria Wolf, HR-Managerin bei Ophardt Hygiene.