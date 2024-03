Aus den Vereinen Issumer Schützen stellen Insektenhotel auf

Mitglieder der St.-Nicolai-Bruderschaft und Hanspeter Weiß haben Anfang März diese Insektenwand auf dem ehemaligen Schießstand der Bruderschaft aufgestellt, die vielfältige Nistmöglichkeiten für Insekten insbesondere für viele Bienenarten bietet. Noch in diesem Monat wird mit der Aussaat einer Blumenwiese begonnen, damit die Einwohner des Insektenhotels nicht nur Unterkunft, sondern auch Verpflegung erhalten. Wanderer können sich auf der Parkbank mit Tisch in der Nähe der Insektenwand ausruhen und diesen idyllischen Platz an der Schöttruy genießen.