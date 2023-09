Neues Angebot in Issum Sprachkurse helfen bei Integration der Geflüchteten

In den vergangenen Wochen hat sich einiges im Bereich der Integration in der Gemeinde Issum getan. Rund 60 neue Geflüchtete haben in diesem Jahr bereits ein Zuhause in Issum gefunden. Es fand ein Treffen zwischen neu eingetroffenen Geflüchteten, den beiden Ehrenamtlern Hans-Herbert Franz und Eckhardt Scheurer, zwei ehemaligen Geflüchteten, sowie den beiden Mitarbeitenden im Bereich Integration, Bettina Niederholz und Sascha Herpich statt.