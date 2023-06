Betroffen ist der Bereich B 58 / A 57 Neue Baustelle an der B 58: Sperrungen und Umleitungen

Großbaustelle an der Bundesstraße 58: Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Niederrhein baut ab Montag, 12. Juni, im Bereich der Anschlussstelle (AS) Issum/Alpen auf der B 58 (Weseler Straße) in Issum in Fahrtrichtung Wesel eine neue Ampel und erneuert zwei weitere Anlagen.