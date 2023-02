Nachhaltig und Gutes tun Issumer spenden 10.000 Euro an die Erdbebenopfer

Erst das Ahrtal, dann die Ukraine, jetzt die Erdbebenopfer in Syrien und der Türkei. Wenn es um schnelle Hilfe geht, sind die Ehrenamtlichen der Second-Hand-Läden in Issum und Sevelen immer ganz vorne mit dabei. Auf den Tresen in den drei Shops stehen Spendenboxen, in denen die Kunden ihr Kleingeld reinwerfen können, aber gerne auch Scheine. Aus dem Erlös der Second-Hand-Läden wurden jetzt außerdem 10.000 Euro auf den Weg gebracht, um den Menschen in den Erdbebengebieten zu helfen. „Das Geld wurde an die Caritas International mit dem Verwendungszweck Erdbebenopfer Türkei und Syrien überwiesen“, erklärt Verwaltungsreferentin Elisabeth Stenmans. Träger der drei Second-Hand-Läden ist die Pfarrgemeinde St. Anna Issum-Sevelen. Die Shops stehen nicht nur für Nachhaltigkeit, sondern mit den Erlösen wird auch jede Menge Gutes im Ort unterstützt. Regelmäßig gibt es Ausschüttungen an die Kindergärten, es werden Aktionen an den Grundschulen bezuschusst und viele Kurse des Ki-IsS Familienzentrums können günstig angeboten werden, die Familienberatung ist sogar kostenlos. Möglich wird das nur durch das Engagement der Ehrenamtlichen, betont Anneliese Deckers. Sie ist die Koordinatorin der Second-Hand-Shops. Die Ehrenamtlichen sichten die Waren, räumen sie schön ein und sind diejenigen, die vor Ort für die Kunden da sind. „Die Second-Hand-Läden haben sich mittlerweile etabliert“, sagt Anneliese Deckers glücklich. Wer sich ehrenamtlich engagieren möchte, der kann sich an Anneliese Deckers wenden unter Telefon 0173 5155876.