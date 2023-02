Dritter Fall in Sevelen seit März 2022 Farbpatrone explodiert bei Automatensprengung

Was bleibt ist die Zerstörung der Filiale. „Das Foyer hat erhebliche Schäden erlitten“, sagt der Sprecher der Sparkasse. Die dahinterliegende Geschäftsstelle ebenso. „Allerdings nicht so schlimm wie beim letzten Mal“, lautet die Einschätzung. Anfang März 2022 war der Geldautomat der Sparkassen-Filiale in Sevelen schon einmal Opfer der Automatensprenger geworden. Die Instandsetzung dauerte bis September. Es ist also noch gar nicht so lange her, dass die Sevelener ihre Filiale wieder nutzen konnten. Wann die Räume nun wieder geöffnet werden können, steht noch nicht fest. „Aber die Abstimmung läuft, die mobile Filiale in Sevelen hilft“, sagt Loyen. Ein Sparkassen-Bus soll die Zeit überbrücken.