Kommentar Unsere Woche Wie viel Rat braucht eine Kommune?

Ich persönlich finde das finanzielle Argument weniger treffend als die Effizienz. Demokratie kostet Geld, das muss auch in Zeiten leerer Kassen umzusetzen sein. Aber wenn immer weniger Leute den Weg zur Politik finden, wird es ja auch immer schwerer, geeignete Kandidaten für den Rat zu finden. Und klar ist auch: Je größer die Gremien, umso länger dauern die Sitzungen. Das wiederum wird noch mehr Bürger davon abhalten, sich für die Arbeit in Rat und Ausschüssen zu melden. Insofern ist es sinnvoll, sich mit dem Vorschlag ernsthaft zu befassen. In Issum, aber auch anderswo. Wie groß muss ein Rat in einer Gemeinde oder Stadt sein, damit sich noch alle Bürger und Ortschaften vertreten fühlen? In Issum sind es im Moment 34, in Kerken 31, in Wachtendonk 28 Ratsmitglieder. Dort waren es bis 2020 auch mehr, nämlich 32 Ratsmitglieder, dann wurde der Rat verkleinert. Und er funktioniert weiterhin. Welche Zuschnitte sind sinnvoll, denn ein kleinerer Rat führt logischerweise auch zu Veränderungen bei den Wahlbezirken?