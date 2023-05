Zirkusprojekt in Issum „Manege frei“ an der Brüder-Grimm-Schule

Höhepunkt waren dann die Zirkusvorstellungen für die Familien und weitere Zuschauer. „Wahnsinn, was die kleinen Künstler in so wenigen Tagen gelernt haben“, so Schulleiterin Christel Münster. Bei der Präsentation der Kunststücke gewannen die Kinder an Selbstbewusstsein und genossen den wohlverdienten Applaus. Der Stolz war ihnen anzusehen. Abgerundet wurde das Programm durch den Duft von frischem Popcorn und vielen anderen leckeren Dingen. Das gemeinsame, klassen- und jahrgangsübergreifende Erlebnis trug zu einem gelungenen Miteinander aller Beteiligten bei. „Denn die Veranstaltung ist nicht nur für die Kinder gedacht, sondern eine starke Zusammenarbeit zwischen Kindern, Eltern und Lehrerschaft und somit ein wertvolles Teamevent“, so die Schulleiterin. Alle vier Jahre versucht der Förderverein der Schule, das Projekt finanziell zu ermöglichen. Der Dank gilt allen Helfern.