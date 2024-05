Neue Erkenntnisse Explosion in Issum – Polizei schließt Unfall aus

Die spektakuläre Explosion im Alten Wasserwerk in Issum hat für viel Aufsehen gesorgt. Wie berichtet, war das Gebäude dort am 23. April um kurz vor 23 Uhr in Flammen aufgegangen. Die 67-jährige Hausbewohnerin war dabei schwer verletzt worden. Schon kurz nach dem Vorfall hatte die Ursachensuche begonnen. Die Polizei hatte den Brandort beschlagnahmt und die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.