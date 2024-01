Zugfahrt nach München mit Hindernissen Der lange Weg, bis die Deutsche Bahn zahlt

Eine Bahnfahrt München und zurück und viel Schriftverkehr – das ist die Bilanz eines Issumers, als er die per Gesetz geltenden Entschädigungen und Erstattungen einfordert, die jedem Fahrgast bei Verspätungen oder Ausfall zustehen. Am Ende bleibt die Erkenntnis: Wer sich auf seine Fahrgastrechte berufen will, braucht Nerven wie Drahtseile. Aber am Ende winkt eine Belohnung in Form von Geld auf dem Konto.