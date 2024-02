Karnevalssitzung im Altbierdorf Bei Ko & Ka wird Issum zum Zirkus

Hans-Wili Leenings, ein großartiger Büttenredner und Urgestein des Issumer Karnevals, stand als Nachtwächter auf der Bühne. Er bezog das gesamte Publikum bei seiner Rede über das aktuelle Geschehen in Issum mit ein. Als nächstes brillierte die Ko&Ka Traumgarde mit ihrem Tanz. Ein Paar kostenlose Nüsse für alle gab es von den „schwarzen Schafen“. „Qualität wie eh und je“, lobte Brigitte Viefers den Beitrag. Im Song „Der Nussschüssel Blues“ ging es darum, was sich alles an Bakterien und anderen fiesen Dingen in diesen Schüsseln tümmelt. „Die schwarzen Schafe“ sorgten für ordentlich Stimmung im Saal.