Feier von St. Anna Issum-Sevelen Neujahrsempfang und Pfarrers Geburtstag

Am Sonntag, 14. Januar, wird einerseits der Neujahrsempfang der Kirchengemeinde begangen und gleichzeitig auch der Geburtstag von Pfarrer Stefan Keller „nachgefeiert“. Der hatte offiziell am 1. Weihnachtstag Geburtstag und wurde 60 Jahre. Am Sonntag soll dann Gelegenheit sein, mit möglichst vielen Leuten darauf anzustoßen. Anstelle persönlicher Geschenke bitte er um Unterstützung für die Priesteraus- und fortbildung seiner Priestergemeinschaft in Afrika oder für Projekte der Jugendarbeit in der Pfarrei St. Anna, teilt der Pfarrer mit.