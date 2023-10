Bewohner des St.-Antonius-Hauses Sevelen erzählen Diese Erinnerungsstücke müssen mit

Sevelen · Wer in ein Seniorenheim zieht, der kann nicht alles mitnehmen. Plötzlich muss überlegt werden, was einem wichtig ist. Vier Bewohner des St.-Antonius-Hauses in Sevelen erzählen, was in ihr neues Zuhause aus dem alten mitkam.

27.10.2023, 13:00 Uhr

Die Küchenuhr, die musste für Maria Koch mit und natürlich auch Fotos von ihrer großen Familie. Foto: Norbert Prümen

Von Bianca Mokwa

Die Tür geht auf. „Hallo, Hildegard“, begrüßt Silvia Pinelli, Leiterin vom Sozialen Dienst im St.-Antonius-Haus Sevelen die Bewohnerin. Sie und drei andere Bewohnerinnen geben einen kleinen Einblick, wie es ist, wenn ein Umzug ansteht, womöglich der letzte. Was wird mitgenommen, wenn das Haus oder die eigene Wohnung verlassen wird und das nächste Zuhause ein 18-Quadratmeter-Zimmer ist?