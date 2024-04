Angebot in Issum So wehrt man sich gegen Stammtischparolen

Wer kennt das nicht: In der Diskussion mit Verwandten, Arbeitskollegeninnen und Kollegen, im Sportverein fallen auf einmal Sprüche und Statements, die sprachlos machen. Im Nachhinein hätte man gerne was gesagt, den Mund aufgemacht und nicht einfach nur geschwiegen. Das Seminar der Mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus, das in Zusammenarbeit mit dem Issumer Bündnis gegen Rechts angeboten wird, setzt dort an und will Menschen in die Lage versetzen, Position zu beziehen und sich stark gegen „Stammtischparolen“ zu machen. „Der Stammtisch ist leider überall“, so die Veranstalter. Rechtsextremismus im Alltag könne nur durch Widerspruch und engagiertes Diskutieren ein Riegel vorgeschoben werden. Der Workshop findet am Freitag, 12. April, um 16 Uhr im Issumer Ratssaal statt. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung per E-Mail an: sabine.vitten@onlinehome.de.