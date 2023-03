Fast 1000 Module montiert Schwimmende Solaranlage in Issum

Angesichts der Debatten um die Energiewende rücken die Photovoltaik-Anlagen (PV) immer mehr in den Fokus. Immer mehr Strom soll auch durch die Sonne erzeugt werden. Und längst stehen die Solarmodule nicht mehr nur auf Hausdächern. Die Kiesfirmen haben inzwischen auch die Wasserflächen ihrer Seen als Standorte entdeckt. Wie berichtet, gibt es eine schwimmende PV-Anlage bereits in Weeze-Vorselaer. In Kürze wird die nächste im Südkreis ans Netz gehen: in Issum am Kieswerk Hochfeld. 960 Module sollen 400.000 Kilowattstunden pro Jahr erzeugen. Die Anlage ist damit etwas kleiner als das schwimmende Solarkraftwerk in Weeze. Mit dem Strom aus Issum könnten 100 Haushalte versorgt werden, in Weeze wird Strom für 155 Haushalte erzeugt.