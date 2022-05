Ein Stück Issumer Geschichte : Die „Nassen Säcke“ feiern ihr 50-jähriges Jubiläum

Nach der langen Corona-Pause konnten nun die „Nassen Säcke“ endlich ihr Jubiläum feiern. Auch Bürgermeister Clemens Brüx gratulierte den Männern. Foto: Baumann Foto: Baumann

Issum Als Schwimm- und Wassersportclub gestartet, sorgten die Männer für legendäre Turniere in der Issumer Schwimmhalle. Als die 1999 geschlossen und zehn Jahre später abgerissen wurde, blieb man sich als Freundeskreis treu. Ein Blick auf fünf Jahrzehnte im Herzen des Altbierdorfs.

Auf die Feierlichkeiten mussten die „Nassen Säcke“ ganz schön lange warten, eigentlich wären die schon 2020 fällig gewesen. Der Name ist übrigens nicht despektierlich gemeint, den haben die Männer sich selbst vor 50 Jahren gegeben.

Zeitgleich mit der Eröffnung der Schwimmhalle in Issum wurde auch der Schwimmclub „Nasse Säcke“ 1970 aus der Taufe gehoben. Zu den Feierlichkeiten, die in Oermten am historischen Waggon des Mehrgenerationenplatzes stattfanden, wurde an die Anfänge des, wie er offiziell hieß: „Club für Wasservolleyball Turniere und vielfältge wassersportliche Aktivitäten“ erinnert. Zwei der Gründungsmitglieder, Dieter Berg und Werner van Dyck, wurden für ihre 50-jährige Mitgliedschaft geehrt.

Dieter Berg verbindet mit dem „Nass“ einiges. Er war damals Schwimmmeister in Issum und nahm unzähligen Kindern, aber auch Erwachsenen, die Angst vorm Wasser. Auch Klaus Peeters erinnerte sich in seiner Laudatio daran, wie es damals war, als er sein Seepferdchen gemacht hat. Mittlerweile ist er fester Bestandteil der „Nassen Säcke“. Denn auch wenn die Schwimmhalle in Issum 1999 wegen dringende Sanierungsbedarf geschlossen wurde, und 2009 letztendlich abgerissen wurde, die „Nassen Säcke“ haben das überlebt. Die Turniere, die unter ihrer Regie in Issums Schwimmbad stattfanden waren legendär.

Mit den Jahren wechselte man das Schwimmbad und auch das Terrain. Es gab einen „Spirit der Geschlossenheit“, heißt es in der Festrede. Und dieser Zusammenhalt wurde nicht nur im Wasser, sondern auch auf dem Land gelebt. Deswegen gibt es die „Nassen Säcke“ noch heute. Gemeinsam geht es auf Tour, mit dem Fahrrad und gerne auch mal an die Mosel. Zum festen Kern gehören heutzutage neben Dieter Berg, Werner van Dyck und Klaus Peeters auch Rainer Borchers, Franz Börder, Frank Bruns, Georg Cox, Torsten Hippe, Peter Hinrich, Heinz-Gerd Jakobs, Wilfried Oymann, Klaus Reich, Daniel Baumann, Andreas Siemes und Hans Kaller.