Es geht um die Grundschule in Sevelen Schulausschuss zum zweiten Mal verschoben

Sevelen · Von Februar wurde die Sitzung auf Anfang April verschoben, nun wird es Ende April. In der Sitzung wird das beauftragte Büro, so die Hoffnung, auch schon eine Kostenschätzung für den Neubau in Sevelen nennen.

22.03.2024 , 15:15 Uhr

Im Ratssaal im Haus Issum findet der nächste Schulausschuss am Donnerstag, 25. April, statt. Foto: Bianca Mokwa

Von Bianca Mokwa