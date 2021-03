Kostenpflichtiger Inhalt: Issumer schreibt Buch : Der Missionar in Sachen Kinderfußball

Man achte auf das Detail: Autor Rolf Mauritz hat die Zeiger der Standuhr absichtlich auf fünf vor zwölf gestellt. RP-Foto: Prümen Foto: Norbert Prümen

Issum Rolf Mauritz betreibt in Issum seit sechs Jahren eine Fußballschule. Seit Langem bemängelt der A-Lizenz-Trainer die Nachwuchsförderung in Deutschland. Er hat ein Buch geschrieben, das den Weg in die richtige Richtung weisen soll.