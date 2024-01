Issums Bürgermeister zur Entwicklung bei Diebels „Wir leben ja in sehr verrückten Zeiten“

Issum · Der Großkonzern AB InBev investiert in Düsseldorfer Kneipen, aber bisher nicht in die Diebels-Brauerei in Issum, die zum Portfolio gehört. Das sagt der Bürgermeister dazu.

22.01.2024 , 09:28 Uhr

Issums Bürgermeister Clemens Brüx steht für die heimische Marke Diebels und war auch bei der Demo für die Brauerei dabei. Foto: Norbert Prümen

Von Bianca Mokwa