Polizei untersucht, ob es in Issum ein Autorennen gab : Tödlicher Unfall – Ermittlungen laufen

Issum/Geldern Nach dem schweren Unfall auf der B58 zwischen Geldern und Issum untersucht die Polizei weiter mit Hochdruck die Hintergründe. Es könnte sich um ein illegales Rennen handeln.

Wie berichtet, war ein 32-Jähriger aus Issum am Montagabend frontal in den Lastwagen des Fahrers aus Voerde gerast. Der junge Issumer kam dabei ums Leben, er starb noch an der Unfallstelle.

Die Hintergründe des Vorfalls liegen noch im Dunkeln. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen, weil sie Anhaltspunkte dafür hat, dass ein illegales Autorennen zu dem Unfall geführt hat. An diesem Verdacht habe sich nichts geändert. „Die Fahrzeuge werden untersucht, die Ermittlungen können aber noch länger dauern“, so eine Polizeisprecherin.

Wie berichtet, wird untersucht, ob weitere Autos in den Unfall verwickelt waren, die sich ein Rennen lieferten. Denn am Unfallort waren noch zwei weitere Fahrzeuge. In einem 5er BMW saß ein 28-Jähriger aus Geldern, in einem 3er BMW ein 23-jähriger Mann aus Moers. Sie waren nach bisherigen Erkenntnissen ebenfalls in Richtung Issum auf der B58 unterwegs. Die Polizei untersucht jetzt, ob sich die beiden ein Rennen geliefert und dann angehalten haben, als sie den schlimmen Unfall bemerkten.