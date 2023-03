Jubiläum: 25 Jahre Zwei Tage Ostermarkt in Issum

Im großen Zelt am Laubengang im Park laden die Issumer Landfrauen mit vielen selbstgebackenen Kuchen und frischen Waffeln zu einer kleinen Pause in ihre Cafeteria ein. Dort gibt es ein leckeres Tässchen Kaffee und heißen Kakao zum Wärmen, aber auch kalte Getränke werden angeboten. Daneben finden sich deftige Leckereien am Imbissstand und in der Gulaschkanone wartet eine herzhafte Suppe. Für den kleineren Hunger steht das Crêpesmobil mit verschiedenen Crêpesvariationen bereit.