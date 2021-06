Karten ab sofort im Vorverkauf : Freiluft-Kino im Spaßbad Hexenland

Weniger gedrängt als hier 2018 wird es in Sevelen zugehen. Foto: Gemeinde Issum

Sevelen Wegen Corona ist die Anzahl der Gäste auf 200 Personen beschränkt. Gezeigt werden ein Familienfilm und ein Streifen über die Karriere der Band „Queen“.

Das diesjährige Kinoerlebnis im Spaßbad Hexenland steht in den Startlöchern. Nachdem lange nicht feststand, ob die Veranstaltung überhaupt stattfinden kann, freuen sich die Organisatoren jetzt über grünes Licht. Zwar müssen wie im vergangenen Jahr coronabedingt besondere Vorgaben von Gästen und Veranstaltern beachtet werden, aber der Kulturkreis Issum, die Jugendbegegnungsstätte und die DLRG in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Issum freuen sich, dass am letzten Ferienwochenende, dem 13. und 14. August, die Open-air-Kinoveranstaltung angeboten werden kann.