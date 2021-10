Organisiert vom Issumer Jubelthron : Mit Dr. Mojo viele Herzenswünsche erfüllen

Issum Im evangelischen Gemeindehaus Issum wird am 24. Oktober ein Konzert für einen wohltätigen Zweck veranstaltet. Die Organisatoren hoffen auf viele Spenden.

Oldies, Blues und mehr im evangelischen Gemeindehaus: Dr. Mojo kommt zum Benefizkonzert nach Issum. Bekannte und beliebte Oldies, Blues, Balladen und Folksongs, so beschreibt er selbst seine Bandbreite. Musik, die gute Laune macht und zum Mitsingen ermuntert, Lieder wünschen eingeschlossen – das alles gibt es am Sonntag, 24. Oktober, im evangelischen Gemeindehaus Issum. Nach Issum geholt hat den Musiker die St.-Nicolai-Bruderschaft mitsamt ihrem Jubelthron von 2019. Jubelkönig Bernhard Greitemeier und seine Minister sind immer noch in Amt und Würden. Wegen Corona fielen in Issum schon zum zweiten Mal Kirmes und Schützenfest aus. Und damit auch alle Veranstaltungen, die drumherum geplant waren.