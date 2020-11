Aktuelles aus der Lokalpolitik : Ungeschriebener Verhaltenskodex für Issumer Ratsmitglieder

Lokalpolitiker haben eine Vorbildfunktion, auch in den sozialen Netzwerken. Foto: dpa/Armin Weigel

Issum Auf Facebook eskalierte eine Diskussion um abgestellte Schrottfahrzeuge im Gewerbegebiet. Ortsverbandsvorsitzender der CDU Issum, Klaus Viefers, betont die Vorbildfunktion von Politikern.

Von Bianca Mokwa

Die Wellen schlugen ziemlich hoch. In der Facebook-Gruppe „Du bist Issumer, wenn“ hatte ein Ratsmitglied der Issumer CDU in einem Kommentar „Fresse halten“ geschrieben. Auslöser war die Frage eines Bürgers, was mit den abgestellten Schrottfahrzeugen in Issums Gewerbegebiet Am Schankweiler geschehen soll.

Mittlerweile hatte sich zu den zwei Autos am Standstreifen ein drittes gesellt. Stefan Kosmalla hatte dazu einen Beitrag mit Foto erstellt. Allerdings störte sich Reiner Kutsch an Kosmallas Ausdrucksweise, der die Halter der Fahrzeuge aufgrund der Nummernschilder als „osteuropäische Herrschaften“ bezeichnete. Kutsch sah darin eine „rassistische Aussage“. Außerdem habe es ihn gestört, dass der Schreiber des Posts sich mit seiner Frage nicht direkt an das Ordnungsamt gewendet habe, so Kutsch. Kurz darauf postet Kutsch „Fresse halten“ in Richtung Kosmalla. Dies habe er aufgrund der politischen Gesinnung geschrieben, lautet die Begründung von Kutsch. „Ich habe sicher keine ausländerfeindliche Gesinnung“, sagt Kosmalla auf Nachfrage. Er sei hingegen sehr erstaunt gewesen über die Wortwahl des frisch in den Issumer Rat gewählten CDU-Mannes Kutsch.

Kurz darauf verschwindet der Post. „Die Wortwahl war nicht gut“, sagt Kutsch. Zuvor hatte ihn auch der Issumer CDU-Ortsverbandsvorsitzende Klaus Viefers angerufen. Er nehme das „C“ für christlich in der Partei sehr ernst, sagt Viefers. Das Amt eines Ratsmitglieds beinhalte auch eine Art Ehrenkodex. Sobald jemand für die CDU in den Rat gewählt wird, habe er auch den CDU-Hut auf. Eine solche Wortwahl in einer öffentlichen Gruppe mit 4138 Mitgliedern sei nicht akzeptabel. Er hoffe, dass so etwas nie wieder vorkomme, sagt Viefers. Innerhalb der Partei werde man das aufarbeiten. Nichtsdestotrotz habe er als Ratsmitglied eine Meinungsfreiheit, so Kutsch. Er müsse wohl die Worte richtiger wählen.