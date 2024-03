Blütenzauber ist umgezogen Neueröffnung des Issumer Blumenladens

Issum · Aus den alten Räumen an der Gelderner Straße 10 bis 12 ist der Laden ausgezogen. Am neuen Standort ist in Kürze Eröffnung. Floristin Sandra Gerundt hat sich dafür einige Überraschungen und besondere Angebote einfallen lassen.

04.03.2024 , 11:46 Uhr

Das Geschäft Issumer Blütenzauber ist umgezogen. Foto: Bianca Mokwa

Von Bianca Mokwa