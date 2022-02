Altbierdorf schreibt Kurzfilm-Geschichte : Erster „Diebels-Werbespot“ nach 20 Jahren Pause auf Facebook zu sehen

Issum Was das Geheimnis des freundlich-frischen Altbiers ist, verrät der kurze Film, der in Windeseile gedreht wurde und schon einige Fans hat.

Mit schweren Schritten wird eine Stufe nach der nächsten erklommen. „Mann, Mann, Mann, die Schlepperei, Du“, schimpft der Mann mit dem schweren Getränkekasten in den Händen. Eine Szene, die sich so durchaus in vielen Issumer Treppenhäusern abspielen könnte, am Samstag, wenn fast alle zum Großeinkauf ausschwärmen. Während zwei junge Männer am Tisch darum buhlen, wessen Vater die meisten Flaschen auf einmal hochschleppen kann, weist ein dritter auf den „Sprudel-Fix“ hin.