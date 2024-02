Team in Issum bereitet besondere Veranstaltungen vor „Kirchliches Leben kann ausgesprochen sympathisch sein“

Lebendig bedeutet, dass Kirche auch anders sein kann. Sie kann und soll überraschen. Außerhalb der Gottesdienste in der Kirchengemeinde St. Anna Issum-Sevelen finden zusätzliche Veranstaltungen statt. Nicht immer und unbedingt in oder an der Kirche. So wurde das Friedenslicht aus Bethlehem vor Weihnachten an verschiedenen Orten in Issum und Sevelen verteilt. Nachbarschaften wurde zu Paten, es gab warme Getränke und Gebäck. Dabei kam eine ganz andere Gemeinschaft als sie sich sonntags beim Gottesdienst einfindet zusammen.