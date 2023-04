Kultur im Altbierdorf His-Törchen in Issum feiert 30-Jähriges

Als sich die Gruppe von einigen engagierten Issumer Bürgerinnen und Bürgern im März 1993 zu Eröffnung der ersten Ausstellung mit dem Titel „Landwirtschaftliche Nutzgeräte und Fahrzeuge“ traf, konnte wahrscheinlich noch niemand ahnen, welche Bandbreite an Kunstwerken und Sammlungen in den Räumen des His-Törchens noch gezeigt werden würde. Inzwischen, 30 Jahre später, gibt es fast nichts, was es hier noch nicht zu sehen gab. Alte Telefone, Parkuhren, Christbaumständer, große und kleine Skulpturen, die unterschiedlichsten Gemälde und auch historische Themen wechseln sich in den Räumen des Museums mit der Adresse Herrlichkeit 7 in Issum regelmäßig mit kunstvoll gestalteten Objekten ab. Zwischendurch gibt es immer wieder diverse Sammlungen zu bestaunen.