Polizei fragt nach weiteren Geschädigten Mehrere Autos in Issum mit Farbe beschmiert

Die Verunstaltungen ziehen sich über die Kapellener Straße, dort wurde die Bushaltestelle beschmiert, weiter über den Kullenweg und den Schwarzen Dyck. Bisher ist von drei Fahrzeugen die Rede. Außerdem wurde auf dem Kullenweg eine Lampe in einem Vorgarten umgetreten. Bei der Farbschmierei an der Bushaltestelle handelt es sich um ein Hakenkreuz, so dass der Staatsschutz ermitteln wird.