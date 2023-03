„Gegen hohe Preise helfen nur höhere Löhne“ Streik erfolgreich: Mehr Geld für Diebels-Mitarbeiter

Es ist das Ende der Streiks bei Diebels in Issum. „Gott sei Dank“, sagt der Betriebsratsvorsitzende Thomas Engelsiepen. In der dritten Verhandlungsrunde gab es nun endlich die Einigung zwischen den Arbeitgebern und den Arbeitnehmern. Abzusehen war das nicht. „Zunächst hat das nicht den Anschein gemacht“, sagt Engelsiepen über den Einstieg in die Verhandlungen. Die Arbeitnehmer forderten 430 mehr Lohn für alle, damit vor allem die unteren Einkommensklassen eine spürbare Entlastung im Portemonnaie angesichts der Inflation spüren. „Gegen hohe Preise helfen nur höhere Löhne“ lautete denn auch das Motto der Gewerkschaft NGG. Dort wird von einer „extrem schwierigen dritten Tarifverhandlung“ gesprochen, die sich aber gelohnt hat. Am Ende steht das Ergebnis: 430 Euro dauerhaftes Lohnplus