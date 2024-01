Damit es weniger Unfälle gibt So könnte Issum fahrradfreundlicher werden

„In den vergangenen Jahren hat die Umlaufsperre an den Eingängen des Fuß- und Radweges zwischen Weseler Straße und Amray zu wiederholten Unfällen von Radfahrern geführt“, heißt es in dem Antrag der CDU. Außerdem hat sich bei dem Bemühen, an dem Gitter vorbeizukommen, ein Trampelpfad neben dem Gehweg gebildet. Der stelle bei feuchtem Wetter eine Gefahr dar, so die CDU. Der Boden sei an der Stelle aufgeweicht und durch Laub, das dort liegt, rutschig.