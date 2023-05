Bericht der Gemeindeprüfungsanstalt liegt vor Viel Lob für Issums soliden Haushalt

Wie bei anderen Kommunen auch und beim Kreis, hatte die Gemeindeprüfungsanstalt bei der Gemeinde Issum ganz genau hingeschaut. Geprüft wurde in den Bereichen Finanzen, Vergabe, Informationstechnik (IT) an Schulen, ordnungsbehördliche Bestattungen und Friedhofswesen. Geachtet wird auf Sachgerechtigkeit, Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit. Das Ziel sei es am Ende die kommunale Selbstverwaltung zu stärken, erklärt Simone Kaspar und fügt wenige Sätze später hinzu: „Wir hätten gerne mehr solcher Kommunen wie Issum.“ Denn Issum sei in der Gesamtschau „auf dem richtigen Weg in die Zukunft“, lautet das Ergebnis. Auch die anstehenden Herausforderungen durch Krisen, Krieg, Arbeitskräftemangel, „da bin ich zuversichtlich, dass Sie das gut meistern werden, denn Sie waren in der Vergangenheit sehr erfolgreich“, sagte Projektleiter Thomas Knuth angesichts der gut gefüllten Ausgleichsrücklage. „Das ist ein Zeichen, dass die in der Vergangenheit gut gewirtschaftet haben.“ Er bescheinigt der Gemeinde eine solide Hauswirtschaft. Umso weniger verständlich war nach dem ganzen Lob für Bürgermeister Clemens Brüx, dass ein paar Tagesordnungspunkte später die CDU der Verwaltung vorrechnete, welche Defizite das geplante Baugebiet an der Oberstraße in Sevelen bedeuten würde. „Wir waren in der Lage, die erheblichen Kosten zu reduzieren“, sagte Brüx. Genaueres wurde unter Ausschluss der Öffentlichkeit bei der Ratssitzung besprochen. Am Ende fiel das knappe Urteil gegen das Baugebiet. Vier Jahre Arbeit waren damit hinfällig geworden. Nur wenige Stunden zuvor hieß es von den Prüfern: Issum sei ein attraktiver Ort, „der wächst und gedeiht“. Nichtsdestotrotz dürfen sich die Gemeinde und vor allem auch die Verwaltungsmitarbeiter über das Lob seitens der Gemeindeprüfungsanstalt freuen. Da hieß es unter anderem: „Die Gemeinde Issum hat gesunde Stadtfinanzen und seit unserer letzten Prüfung erhebliche Fortschritte gemacht. Als Heimat von alter Braukunst hat sich die Gemeinde einen Namen gemacht. Wie bei der Braukunst, so spielen auch bei der Haushaltsführung die richtigen Zutaten und deren Dosierung eine entscheidende Rolle für das Gelingen. Sie sind derzeit auf einem guten Weg, um das kommunale Vermögen generationengerecht zu sichern. Das belegen unsere Prüfungsergebnisse.“