Issumer Poliker haben entschieden : Statt Schutzsatzung Gutscheine für Bäume in Issum

Statt Schutzsatzung Gutscheine für Bäume in Issum

Issum Aus der Bürgerschaft kam die Anregung eine Baumschutzsatzung aufzulegen. Die gab es vor 2003 schon einmal. Statt der Satzung haben sich die Politiker für Gutscheine entschieden. Damit sollen mehr Bäume von Privatleuten gepflanzt werden.

Außer von der SPD gab es allerdings keine Sympathien dafür, dem Vorschlag der Verwaltung zu folgen und die akribisch ausgearbeitete Satzung zu beschließen. Bis 2003 hat es übrigens schon einmal eine Baumschutzsatzung in der Gemeinde gegeben. „Ich habe sie mit abgeschafft“, erinnert sich Gerd Stenmans, der für die CDU im Rat sitzt. Er stellt fest, dass man damals trotz der Satzung keinem Baum das Leben gerettet habe. „Es gab immer Gründe, die Bäume wegzumachen. Entweder waren die krank, oder er musste entfernt werden, wenn eine Bebauung nachverdichtet wurde.“ Diese Gründe werde es auch in Zukunft immer geben. Parteikollege Tammo Eilers betont, dass niemand sich leichtfertig von einem Baum trenne. Er halte die Issumer für durchaus verantwortungsbewusst. Außerdem könne so eine Satzung genau das Gegenteil bewirken, sie könnte verhindern, dass Leute von sich aus munter Bäume pflanzen, weil sie fürchten, beim Fällen Schwierigkeiten zu bekommen. Eine Baumschutzsatzung führe außerdem zu mehr Verwaltungsaufwand. Auch die FDP stimmte gegen eine Baumschutzsatzung.