Neues aus den Parteien : Aengenvoort zu Gast bei der Issumer SPD-Versammlung

Issum Der Landtagskandidat leitete das Treffen. Ralf Rau wurde als 1., Peter Ruhrländer als 2. Vorsitzender und Michael Petermann als langjähriger Kassierer bestätigt.

Nach coronabedingter Pause konnte der SPD Ortsverein Issum nun wieder eine Mitgliederversammlung in Präsenz durchführen. Treffpunkt war das Bürgerhaus in Sevelen. Besonderer Gast der Mitgliederversammlung war in diesem Jahr SPD-Landtagskandidat Lars Aengenvoort. Alle Teilnehmer genossen es, sich wieder persönlich zu treffen.