Kritik an Ministerpräsident : Wüst hält in Issum keinen Abstand und trägt keine Maske

Wüst hält in Issum keinen Abstand und trägt keine Maske

Kritik an Ministerpräsident

Zu dicht in Corona-Zeiten? Dieses Foto mit Ministerpräsident Hendrik Wüst (3.v.r.) sorgt im Netz für viel Kritik. Foto: Norbert Prümen

Issum Beim Besuch von Ministerpräsident Hendrik Wüst in Issum scheinen Corona-Maßnahmen vergessen. Das sorgt für Kritik. Was die Staatskanzlei dazu sagt.

Der Termin vor Ort war eher unspektakulär. Dafür gab es danach umso mehr Wirbel im Internet. Im Zentrum der Kritik: NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst . Der war nach Oermten gekommen, um dort eine neue Windkrafttechnik einzuweihen. Auf dem Foto zum Artikel steht Wüst dicht an dicht, unter anderem mit dem Issumer Bürgermeister Clemens Brüx, der Landtagsabgeordneten Margret Voßeler-Deppe und Landrätin Silke Gorißen. Zwar unter freiem Himmel, aber ohne Abstand, ohne Maske.

„Also für die Politik ist dann wohl Corona vorbei und überstanden…“, schreibt eine Userin auf der Facebook-Seite der Rheinischen Post Geldern. „Kein Abstand, keine Masken, berühren sich alle mit den Händen. [...] Wie soll man die Maßnahmen noch ernst nehmen, wenn Politiker machen, was sie wollen. Was für Heuchler“, meint ein weiterer User. „Hendrik Wüst hat die Maskenpflicht und Abstandhalten aufgehoben, er hat es als erster vorgemacht und nur vergessen, es dann im TV bekannt zu geben“, heißt es in einem anderen Kommentar ironisch dazu.