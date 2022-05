Unfallkommission war an der Geldener Straße / Kevelaerer Straße : Issumer Kreuzung ist jetzt offiziell „Unfallhäufungsstelle“

Am 9.Mai kam es zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge an der Kreuzung in Issum. Foto: ja/Arnulf Stoffel (ast)

Issum Der letzte schwere Unfall mit fünf Verletzten, darunter einem Schwerverletzten, liegt erst wenige Wochen zurück. Nun sollen verschiedene Maßnahmen helfen, die Stelle zu entschärfen. Außerdem sollen Geschwindigkeitsmessungen Klarheit bringen, warum gerade dort so viele Unfälle passieren.

Die Experten haben einmal ganz genau hingeschaut. In den vergangenen drei Jahren ereigneten sich vier Verkehrsunfälle mit Schwerverletzen an der Kreuzung Kevelaerer Straße / Gelderner Straße in Issum. Der letzte ist gerade erst einige Wochen her mit fünf Verletzten, davon ein Schwerverletzter. Bereits kurz nach dem Unfall machte Issums Bürgermeister Clemens Brüx deutlich, dass es so nicht bleiben kann und nahm Kontakt zum Kreis auf. Die Unfallkommission des Kreises Kleve kam am vergangenen Dienstag zur Beratung über mögliche Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit an der Kreuzung Kevelaerer Straße (L 362) / Gelderner Straße in Issum zusammen. Neben Vertretern der Kreispolizeibehörde Kleve, des Landesbetriebes Straßen NRW und der Straßenverkehrsbehörde des Kreises Kleve waren auch Vertreter der Gemeinde Issum dabei. Seit dem 23. Mai ist die Kreuzung in Issum durch die Kreispolizeibehörde als Unfallhäufungsstelle identifiziert worden.