Närrisches Jubiläum : 6x11 Jahre Karneval mit Ko&Ka in Issum

Issum Die Spielerschar feiert ihr närrisches Jubiläum mit einer Ausstellung, einer Party nur für Kinder und natürlich mit Prinz Pöksken.

Messe Am Samstag, 22. Februar, findet ab 18 Uhr eine Karnevalsmesse in der Kirche St. Nikolaus in Issum statt. Die Gottesdienstbesucher dürfen gerne im Kostüm in die Kirche kommen. Nach der Messe findet der Kostümball des Heimat- und Verkehrsvereins im Bürgersaal statt.

Erwachsene Die Karnevalssitzungen sind am Samstag, 1. Februar, und Samstag, 8. Februar, jeweils ab 19.11 Uhr im Bürgersaal Issum. Der Seniorennachmittag ist am Freitag, 7. Februar, ab 16.11 Uhr. Vorverkauf ist am Donnerstag, 9. Januar, ab 18 Uhr im Bürgerhaus Issum, Karten für die Sitzungen kosten 9,99 Euro, für den Seniorennachmittag fünf Euro. Danach gibt es Karten bei Geschenke Harder, Kapellener Straße 57 in Issum.

Dort finden die Sitzungen statt, die von den Karnevalsfreunden der Ko&Ka Spielerschar mit Leben gefüllt werden. An Nachwuchs aus den eigenen Reihen mangelt es nicht. Erstmals werden in diesem Jahr die „Zappelfüße“ auftreten. Das sind die jüngsten, unter anderem Sohn Philipp der Präsidentin Pia Rennen ist mit dabei. Fünf Tanzgruppen nennt die Ko&Ka Spielerschar ihr eigen. Es gibt noch die Ko&Ka Mariechen, die Traum-Garde, die Konfettis und die Ko&Ka Funken. Manche von den Funken ist schon seit mehr als 20 Jahren dabei. Das Erfolgsgeheimnis: „Die Gemeinschaft ist einfach schön. Das ist wie eine große Familie“, beschreibt Jenny Viefers den Zusammenhalt. Auch sie ist voll im Karnevalsfieber. „Ich bin ja erst seit zehn Jahren dabei“, winkt sie ab und überlässt es Präsidentin Pia Rennen in Erinnerungen zu schwelgen. 1994 stand sie das erste Mal auf der Bühne mit ihrem Vater Dieter Pooten und Klaus Cox. Sie spielte eine freche Göre mit Rollschuhen an den Füßen. Danach schaffte sie es in die Königsdisziplin: die Büttenrede. Sie wollte unbedingt mal alleine auf die Bühne. Die Baldriantropfen zur Beruhigung haben übrigens damals nicht geholfen, sagt sie lachend im Rückblick über das Lampenfieber. Bevor so ein Sitzungsabend über die Bühne geht, wird geprobt. Ein Stück in Mundart gehört immer ins Programm und natürlich viel Gesang. Damit sich nichts doppelt und es keine Längen gibt, schaut sich ein Team vorher das gesamte Programm an. „Zwei Wochen lang wird jeden Abend geprobt, manchmal von mittags 15 Uhr bis 23 Uhr“, erklären Pia Rennen und Jenny Viefers den Aufwand, den das Publikum am Ende nicht mitbekommt, aber dafür eine gelungene Sitzung präsentiert bekommt.