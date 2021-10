Neue Friedhofskultur : Issums Friedhof bald mit einem Memoriam-Garten

Das Foto zeigt ein Beispiel, wie das Gesamtkonzept eines Memoriam-Gartens aussehen könnte.

Issum Der Vorschlag der Sozialdemokraten fand Anklang. Jetzt muss ein Kooperationspartner für die Umsetzung gefunden werden. In Alpen und Krefeld gibt es die neue Form der Bestattungskultur schon.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bianca Mokwa

Einen Ort der Trauer wollen viele haben, allerdings leben die Kinder der Verstorbenen nicht immer am Wohnort der Eltern, sondern weiter weg. Gepflegt soll das Grab dennoch aussehen. Eine Möglichkeit, das eine mit dem anderen zu verbinden, ist der Memoriam-Garten. Diese Möglichkeit der Friedhofsgestaltung gibt es zum Beispiel schon in Alpen. Nun bringen die Issumer Sozialdemokraten das auch für ihren Heimatort ins Spiel. Dreh- und Angelpunkt ist es, einen Kooperationspartner zu finden, der sich um die Grabpflege und das Gesamtkonzept kümmert. Der Gemeinde entstehen im Übrigen keine Kosten. Die Kooperation wird von der Rheinischen Treuhandstelle für Dauergrabpflege in Köln begleitet und unterstützt.

Kommunal gelten die Friedhofssatzung und die Friedhofsgebührensatzung weiterhin. Die Nutzer des Memoriam-Gartens haben also zusätzliche Kosten für die Pflege im Rahmen des Memoriam-Gartens. Dafür ist das Grab dann aber auch immer schön. „Diese Art der Beisetzung ist mit nicht unerheblichen Kosten für den Graberwerb und die sofortige Zahlung der Pflegekosten für die Laufzeit des Grabes verbunden“, heißt es in der Sachdarstellung der Verwaltung.

In Zahlen ausgedrückt: Ein einstelliges Wahlgrab mit Wechselbepflanzung kostet in Alpen 7428,75 Euro. Die Friedhofsgebühr für den Erwerb des Nutzungsrechtes sowie der Beerdigung kommen dazu. In Issum wären das 1405 Euro und 462,81 Euro. Bei einer Nutzungsdauer von 25 Jahren wären dies umgerechnet rund 300 Euro pro Jahr.