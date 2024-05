Kulturveranstaltung in Issum Gitarrenkonzert mit Norbert van Os in der Herrlichkeitsmühle

Aus der Zeit der Klassik — die Herrlichkeitsmühle war damals eine der zahlreichen Mühlen am Niederrhein — gibt es Musik, wie sie in den fürstlichen Höfen musiziert wurde, galant, beschwingt und an die Oper angelehnt. Der Italiener Mauro Giuliani, der in der damaligen Kulturmetropole Wien lebte und wirkte, komponierte diese bezaubernde Musik für die Gitarre, virtuos expressiv und mit Esprit. Während die Mühle in Issum stets ihre Dienste tat und in Spanien Don Quijote gegen Windmühlen kämpfte, schrieben spanische Komponisten feurige Musik für die Gitarre, die die stolze Volksseele des Landes widerspiegelte. Die Komponisten Isaac Albéniz und Matos Rodriguez klingen auf der Gitarre so natürlich und einschmeichelnd wie eine romantisch berauschende Nacht in Spanien.