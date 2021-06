Gemeindeverwaltung reagiert auf Bürgerbeschwerde : Ärger über Lautsprecher auf Issums Friedhof

Die Übertragung aus der Friedhofskapelle war wegen des defekten Verstärkers in der Vergangenheit ein Ärgernis. Foto: Bianca Mokwa

Issum Weder Musik noch Predigt kamen bei den Trauergästen an. Die Übertragung aus der Kapelle nach draußen funktionierte nicht. Schuld war ein defekter Regler am Verstärker. Der ist nun repariert.

Es gibt Dinge, für die gibt es keine Generalprobe. Sie bleiben Premieren, für immer. So ist es bei jedem Abschied von Verstorbenen auf dem Friedhof, sagt Rolf-Dieter Pohlmann. Deswegen macht es ihn traurig und auch ärgerlich, dass von der Musik aus der Kapelle auf dem Issumer Friedhof erst fast gar nichts zu hören war. „Von guten Mächten wunderbar geborgen“, davon war kaum etwas bei den draußen Wartenden angekommen. Es folgte ein Krächzen. Dann war das, was aus der Kapelle nach draußen übertragen wurde zu laut, von den Worten der Pastöre sei dann gar nichts mehr zu hören gewesen.

„Die ganze Würdigung einer Beerdigung geht verloren“, bedauert der Issumer. Verstehen kann er das nicht. Gerade angesichts von Corona sei es wichtig gewesen, dass man auch die Anwesenden draußen an der Beerdigung teilhaben lässt. Wegen der Corona-Schutzverordnung dürfen weniger Leute als sonst in der Kapelle Platz nehmen. Ein Teil derjenigen, die Abschied nehmen wollen, stehen also draußen vor der Kapelle und sind auf die Übertragung der gesprochenen Worte nach draußen angewiesen. „Es ist nicht angemessen für alle Beteiligten“, sagt Pohlmann.