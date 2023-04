Zur Inbetriebnahme wurde Minister Habeck eingeladen Schwimmende Solaranlage bald am Netz

Die Anlage schwimmt bereits auf dem See. In Issum am Kieswerk Hochfeld. 960 Photovoltaik-Module sind auf einem Gerüst montiert und treiben im Wasser. 400.000 Kilowattstunden pro Jahr soll das Kraftwerk erzeugen. Damit könnten rein rechnerisch 100 Haushalte in Issum versorgt werden. Doch auch wenn die Sonne jetzt manchmal bereits fleißig scheint, wird noch kein Solarstrom eingespeist. „Wir arbeiten mit Westenenergie gerade an der Freigabe für den Netzanschluss“, erläutert Jürgen Fröhlich, Sprecher des Kiesunternehmens Holemans. Man hofft, dass das Kraftwerk im Laufe des Monats Mai dann an das Netz geht.