Wirtschaft am Niederrhein : Issum: Keine Corona-Hilfe aus der Gemeindekasse

Issum Die WGI hatte zur politischen Diskussion aufgerufen, wie man Betriebe finanziell unterstützen kann. Am Ende gab es zu viele Unwägbarkeiten, um einen konkreten Hilfe-Plan zu verfassen.

Hilfen für Unternehmen, die vom Lockdown betroffen sind – das Thema wurde von den Issumer Politikern heiß diskutiert. Die WGI hatte zur Debatte aufgerufen und brachte die Maßnahme der Stadt Straelen ins Spiel, die 98.000 Euro zur Verfügung stellt. Mit dem Geld kann unter anderem die Miete für Geschäftsleute in der Innenstadt teilweise bezuschusst werden, um so Leerständen vorzubeugen. Dabei handelt es sich um ein Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstadt und Zentren. So gerne er auch Issum als Zentrum sehen würde, so Bürgermeister Clemens Brüx, nein, da sei Issum nicht gefragt. Das Programm ziele auch nicht auf die Hilfe in Corona-Zeiten, sondern, wie es der Name schon sagt: dient der Stärkung von Stadtzentren.