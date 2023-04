Seit vielen Jahren Hausmeister an der St.-Nikolaus-Grundschule in Issum Hausmeister Karl Hans feiert silbernes Dienstjubiläum

Ein Blick zurück: Seine Ausbildung zum Heizungs- und Lüftungsbauer begann Karl Hans 1975. Viele Jahre später führte ihn sein Weg glücklicherweise zur Gemeinde Issum. Am 1. April 1998 trat er seinen Dienst als Schulhausmeister in der St.-Nikolaus-Grundschule an. Seit diesem Tag ist er der erste Ansprechpartner rund um das Schulgebäude. Er sorgt tagtäglich dafür, dass das Gebäude, gleichermaßen wie das Gelände, rundum gepflegt ist. Daneben hat er, egal für ob klein oder groß, immer ein offenes Ohr und ist stets zur Stelle, wenn man ihn braucht.