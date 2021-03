Vorbeugen gegen Schädlinge : Verwaltung bietet Hilfe gegen Eichenprozessionsspinner an

Issum Die Kosten übernimmt die Gemeinde bei Privatleuten nicht, aber sie vermittelt den Kontakt zum Unternehmen, dass auf öffentlichen Flächen den Wirkstoff gegen den Schädling ausbringt.

Auch in diesem Jahr wird mit einem starken Aufkommen der Eichenprozessionsspinner gerechnet. Wie in den Vorjahren wird ein von der Gemeinde Issum beauftragtes Unternehmen ab Ende April damit beginnen, circa 550 gemeindeeigene Bäume zu behandeln, die an besonderen Standorten wie Spielplätzen, Schulhöfen, öffentlichen Plätzen und in Erholungsgebieten stehen. Die Behandlung wird sowohl per Helikopter als auch vom Boden aus durchgeführt.

Mit diesen vorbeugenden Maßnahmen wird erreicht, dass die Raupen die behandelten Blätter fressen und verenden, bevor sie in das Larvenstadium kommen, in dem sie die für Menschen gefährlichen Nesselhaare entwickeln. Sollten sich trotz dieser vorbeugenden Maßnahmen an Bäumen Eichenprozessionsspinner zeigen, so werden an diesen Bäumen die Nester im Sommer mechanisch abgesaugt und abgesammelt. Es hat sich in den vergangenen Jahren gezeigt, dass auch viele private Eichen massiv betroffen waren und sich deren Eigentümer hilfesuchend an die Gemeinde Issum gewandt haben. Die Gemeinde Issum bietet daher privaten Grundstückseigentümern an, sich an den vorbeugenden Bekämpfungsmaßnahmen mittels Spritzungen zu beteiligen. Interessierte Eigentümer können sich bis zum 9. April an die Gemeinde Issum wenden, per E-mail an: Karla.Cleven@Issum.de oder telefonisch unter 02835 1045. Anzugeben sind Name, Anschrift, Anzahl der Eichen sowie eine kurze Beschreibung der Zugänglichkeit des Baumes. Die von der Gemeinde Issum abgefragten und gesammelten Daten werden dann an den mit der Behandlung der öffentlichen Bäume beauftragten Unternehmer weitergeleitet.