Jugendheim Issum : Wie Jugendliche unter Cybermobbing leiden

Im Jugendheim Issum kamen Schüler zu Wort, die erzählten, wie sehr das Runtermachen im Internet an Schulen und in der Freizeit präsent ist.

Issum Die Stimmung im Jugendheim ist ernst. Niemand lacht, einige der Kinder und Jugendlichen schauen auf ihre Schuhspitzen, als Biggi Saebisch die Gesprächsrunde zum Thema Cybermobbing eröffnet. „Was wirklich abgeht, da macht man sich keine Vorstellungen“, sagt die Pädagogin. Als Beispiel nennt sie die Seite „Geldern beichten“. Sie zitiert das Geschriebene eines Schülers, der beichtet, dass er so sauer auf eine Lehrerin ist, dass er ihr am liebsten die Reifen zerstechen will. Das sei noch harmlos, erklärt Biggi Saebisch und holt tief Luft. „Die meisten gehen Richtung Sex.“ Es geht um Grenzüberschreitungen, die Störung der Intimsphäre. „Ich kann mir vorstellen, dass viele da nicht reingeraten wollen“, sagt die Pädagogin zu den Internetseiten,die es darauf anlegen, andere bloßzustellen.

„Natürlich gab es Mobbing und Ausgrenzung schon zu unserer Schulzeit“, sagt Biggi Saebisch. „Aber es hat jetzt eine andere Dimension.“ Früher ging man von der Schule nach Hause, in seinen geschützten Raum. Das gibt es bei Cybermobbing nicht mehr. Das geschieht rund um die Uhr. Auf dem Handy, bei Whats App, Instagram, auf allen Kanälen, die Jugendliche für soziale Kontakte nutzen. „Wenn man die bei Whats App blockiert, schreiben die über was anderes“, sagt einer der Jungs. Besonders perfide ist es, wenn man einfach in eine Whats App Gruppe gesteckt wird, in die man nicht will und plötzlich von allen Seiten Nachrichten bekommt. „Ich hatte plötzlich 4000 Nachrichten“, erinnert sich eines der Mädchen. Nervig. Stressig. Noch schlimmer ist es, wenn plötzlich Anfeindungen hochploppen. „Es passiert anonym“, sagt ein Junge in der Runde. Die vernichtende Nachricht landet auf dem Handy. „Man sieht nicht, wie das Opfer leidet“, sagt Biggi Saebisch. Auch nicht der Täter. „Man kann über das Internet noch gemeiner sein, weil man die Reaktion nicht sieht“, nennt sie eine perfide Folge. Nils Kames von der Issumer Jugendbegegnungsstätte weist auf eine weitere Gefahr hin. „Innerhalb von Spielen wie Fortnite gibt es die Chat-Funktion, die Erwachsene nutzen, um Kontakte zu Kindern anzubahnen. Und das ist auch in Geldern passiert.“ (Die RP berichtete). Einer der Jungs aus dem Jugendheim berichtet, er sei über Instagram angeschrieben worden. „Das waren Leute, die Sachen von mir verlangt haben, die ich nicht will.“