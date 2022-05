Westenergie Klimaschutzpreis : Issum belohnt seine engagierten Klimaschützer

Issum Bis zum 16. September können sich Bürger, Vereine, Institutionen und Unternehmen bewerben. Insgesamt werden 1000 Euro an die drei besten Projekte vergeben.

Westenergie-Kommunalmanager Frithjof Gerstner erklärte: „Die hohe Beteiligung, auch in Zeiten von Corona, zeigt uns: Es ist wichtig, mit dem Westenergie Klimaschutzpreis insbesondere vor Ort ein Bewusstsein für Umweltthemen zu schaffen. Bewerber können ihre Unterlagen bis zum 16. September direkt per Post an die Gemeinde Issum, Herrlichkeit 7-9 in 47661 Issum oder per Mail an Karla.Cleven@issum.de senden. Für Rückfragen steht Karla Cleven auch telefonisch unter 02835 1045 zur Verfügung.