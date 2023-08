Issum kann von dem Programm profitieren Leader-Region bietet Fördermöglichkeiten in Höhe von 2,7 Millionen Euro

Der Weg von der Antragstellung bis zur möglichen Förderung sieht so aus: Zunächst braucht es eine ausgereifte Idee und auch den Ansatz wie die Vorfinanzierung zu stemmen ist. Das Fördergeld gibt es, wenn das Projekt abgeschlossen ist, also als Erstattung. Der Antrag muss aber vor Projektbeginn erfolgen. Die Idee geht zunächst an das Büro der Regionalmanagerinnen, die ihren Sitz in der Dorfstube in Wankum haben. Dort erfolgt die weitere Beratung.