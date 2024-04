Start ist am 8. Mai Issum ist startklar für die Feierabendmärkte

Der Feierabend-Markt im Juli steht unter dem Motto: „Issumer Firmen stellen sich vor“. Vorbereitet wird der Abend vom Heimat- und Verkehrsverein Issum in Kooperation mit lokalen Unternehmen. Die Idee: „Bei Gesprächen im Ort haben wir festgestellt, dass viele Bürger unsere Firmen in Issum, Sevelen und Umgebung nicht oder nur wenig kennen. Zugleich sind Facharbeitermangel und die Suche nach Auszubildenden große Herausforderungen, mit denen Firmen zunehmend zu kämpfen haben“, so die Veranstalter. Am 3. Juli ermöglicht der Heimat- und Verkehrsverein Issum ortsansässigen Firmen sich, ihre Produkte und Dienstleistungen sowie ihre Ausbildungsmöglichkeiten zu präsentieren. Interessierte Firmen werden im Mai zu einer Informationsveranstaltung eingeladen. Firmen, die sich an dieser Veranstaltung beteiligen und präsentieren möchten, können sich per E-Mail melden bei: info@hvvissum.de gebeten.